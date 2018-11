Ewert and The Two Dragons andis välja uue singli

Ewert and The Two Dragons on valmis saanud neljanda stuudioalbumi nimega «Hands Around the Moon» ning avalikustas sellelt täna singli «Somewhere». Plaadil on 11 lugu ning uue kauamängiva tööfaasis katsetati mitmeid produtsente nii Eestist kui ka välismaalt, lõpuks jäädi pidama Sander Mölderi juurde. «Teen Sanderile suure kummarduse, sest tema raputas oma loovate ideedega bändi mugavustsooni ja lisas loomingule värskust,» sõnab bändi basskitarrist Ivo Etti.