Māris Verpakovskis on Läti rahvuskoondises mänginud (seisuga 15. oktoober 2009) 80 korda ja löönud 26 väravat. Esimene mäng rahvuskoondises toimus 9. juunil 1999, kui mängiti Kreekaga ja saavutati võit 2:1, samas kohtumises tuli ka esimene värav koondise kasuks. Ta valiti 2003. ja 2004. aastal riigi parimaks jalgpalluriks.

Marija Naumova (lavanimi Marie N; sündinud 23. juunil 1973 Riias) on Läti laulja. Ta on salvestanud albumeid läti, inglise, prantsuse, vene ja portugali keeles.

Renars on Läti popartist ja laululooja, kes on kasutanud ka artistinime Reynard Cowper. Renārs Kaupers lõi koos koolikaaslastega Jelgavas 1989. aastal rokkansambli Prāta Vētra (hiljem kasutatud ka nime Brainstorm). Ta on lõpetanud Läti Ülikooli ajakirjanikuna 1996. aastal ning töötanud raadios ja televisioonis.