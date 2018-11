Moodsad ajad: Justin Bieber andis abiellumisest teada nagu muuseas Instagrami pildiallkirja kaudu

2010. aastal megahitiga «Baby» välja tulnud Bieber kinnitas Instagramis, et tüdruksõbrast Hailey Baldwinist on saanud nüüd abikaasa. «Mu abikaasa on vinge,» kirjutas ta ühise pildi alla.

Kõlakaid kinnitab ka see, et Hailey on välja vahetanud oma Instagrami kasutajanime, nüüd on modellist saanud Hailey Bieber. Siiski päris ametlikult abiellumisest teada antud pole.

Kuigi jutud pulmade kohta liikusid juba septembris, kinnitas Hailey toona, et õnnitlusteks on veel vara. «Ma saan aru, miks nii võidakse arvata, aga ma ei ole veel abielus!» kirjutas modell Twitteris. Kõnealune säuts on tänaseks kustutatud.

Justin Bieber ja kihlatu Hailey Baldwin nautisid rattasõitu New Yorgis. FOTO: Array / MEGA

24-aastane Bieber ja 21-aastane Baldwin kihlusid 7. juulil. Väljaanne TMZ vahendab, et laulja oli isegi nii vanamoodne, et küsis Hailey isalt varasemalt luba tüdruku kätt paluda.