Kriminaalne popstaar: Rihanna jäi restoranidest varastamisega vahele

Kuigi Rihannal on kombeks erinevatest restoranidest veiniklaase näpata, siis sellel pildil on ta siiski topsi eest ise maksnud.

Muusikaline superstaar Rihanna, kelle laulud on võitnud miljonite ja miljonite inimeste südamed, vaevleb kerget moodi kleptomaania küüsis. Nimelt on laulja jäänud mitmel korral kaamerasilma ette, kui on restoranist lahkudes võtnud endaga veiniklaasi kaasa. Jah, Rihanna varastab veiniklaase.