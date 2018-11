Rootsis saadeti viimsele teekonnale noores eas lahkunud DJ Avicii

Tim Bergling leiti surnuna Omaanis selle aasta 20. aprillil. Ta oli vaid 28-aastane.

Mälestusteenistuse ajal võttis sõna ka artisti isa Klas Bergling. «Me oleme tänulikud kõige armastuse ja toetuse eest, mida me oleme saanud inimestelt meie ümber. See on sellel raskel ajal meile lootust andnud,» ütles ta.

Stockholmi kesklinnas asuv Hedvig Eleonora kirik organiseeris artistile mälestusteenistuse. Kiriku vokaalansambel esitas kolm Avicii hittlugu: «Wake me up», «Hey brother» ja «Levels».

Klas Bergling tänas kõnes Hedvig Eleonora kogukonda ja selgitas oma poja seost selle kirikuga. Nimelt elas perekond kiriku lähedal ning Tim külastas kooliekskursioonide ajal regulaarselt seda pühakoda.

FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Avicii isa jätkas: « Tim, vaatamata oma noorusele, jättis muusikas maha suure jälje. Räägitakse, et ta muutis viisi, kuidas tehakse EDMi ehk elektroonilist tantsumuusikat. Lauljad ja produtsendid kiitsid tema muusikakirjutamise viisi ning tema julgust minna tavapärastest normidest kaugemale. Me oleme selle üle väga uhked ja see annab meile palju lohutust.»

Tim Bergling liialdas alkoholi ja pidutsemisega oma muusikukarjääri ajal ning terviseprobleemide tõttu ei tuuritanud viimasel kahel aastal. Klas Bergling sõnas, et pärast poja lahkumist said nad mitmeid kirju inimestelt, kes olid sarnaste probleemidega kokku puutunud. Klas selgitas ärasaatmisel, et väga tähtis on selliste probleemidega inimesi juba väga varajases staadiumis aidata.