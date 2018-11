Elina Nechayeva: mul ei olnud erilist soovi Eesti Laulust osa võtta

Elina Nechayeva, kes kogus Eesti Laulul 71% häältest, saades sellega ülekaaluga võidu teiseks jäänud Stig Rästa üle, sõnas, et tal ei olnud erilist soovi laulukonkurssist osa võtta.

«Me saime Tomi Vendti ja Mihkel Mattiseniga kokku. Nemad on «La forza» muusika autorid. Me saime kokku ja mõtlesime, et võiksime teha teistsugust muusikat, muusikat, mida Eestis ei tehta ehk siis elektrooniline muusika ja ooperi laul. Siis vaatasime, et oi, kohe on Eesti Laulu tähtaeg ka, ja saadame sinna. Kui läheb hästi, siis tutvustame läbi Eesti Laulu seda muusikastiili, mida me hakkame looma. Ja kuidagi läks väga hästi,» sõnas Elina naljatades.

«Eesti Laulul osalemine ei olnud peaeesmärk. Kui me ei oleks sinna pääsenud, siis me oleksime sellega ikka tegelenud. Aga tuli välja hoopis midagi muud,» selgitas Eurovisiooni finaalis kaheksanda koha saanud eestlanna.

Netta laul erines kardinaalselt Elina omast. FOTO: GIDEON MARKOWICZ / AFP / Scanpix

Eurovisioonist rääkides ei saa üle ega ümber Iisraelile võidu toonud Netta laulust «Toy». Tema teemal on sõna võtnud muusikainimesed meilt ja mujal. Eelmisel aastal Eurovisiooni võitnud Portugali laulja Salvador Sobral ütles, et temale Netta laul ei meeldi, kuna see on paras klouniaad. Sobral oli lootnud, et tema võiduga see trend Eurovisioonil muutub.

Elina on Sobraliga nõus, sest ka tema tahab, et hinnatakse rohkem muusikat, mis tuleb hingest.

Elina ütles: «Kui arvestada, et «La forza», mis ei ole Eurovisiooni formaadis, sai esikümnesse, siis see oli fantastiline. Žürii hääletas selle poolt, aga rahvale meeldis, ja see on kõige tähtsam,» on ta asjade käiguga rahul.

Ta lisas: «Eks need kohad ei ole üldse nii olulised, peaasi, et see laul andis hea tunde inimestele, kes seda kuulasid.»

Elina Nechayeva selgitas, miks ooperilaulu kõrge koht Eurovisioonil nii märkimisväärne on.

«Kui mõelda, siis suurem osa inimesi kuulabki lihtsat muusikat, ja neile võib jääda ooper arusaamatuks. Hariduselt ja arengutasemelt sobib neile rohkem Netta laulu tase. Seal on ühesugused sõnad ja sarnane muusika. See on neile arusaadavam. Ja ma saan sellest aru. Mina suhtun sellesse väga rahulikult. Me olemegi erinevad ja meil on erinevad maitsed. Mõni tahab muusikat hingele, aga mõnel ei lähe seda vaja. Neile meeldibki lihtsam muusika,» selgitas Elina erinevust enda ja Netta vahel.

Elina Nechayeva jaoks on oluline teha muusikat, mis tuleb hingest. FOTO: Pilt videost

Huvitava statistikana tuli pärast Eurovisiooni välja, et Eesti oli 43 riigi hulgas ainuke, kes ei andnud Iisraelile mitte ühtegi häält. Nii žürii kui hääli andnud rahvas olid ülehäälselt nõus, et Elina laul on parem kui Netta oma. Ja Elinal on sellepärast meie rahva üle väga hea meel.