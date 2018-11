Enneaegselt sündinud lapse ema: miks teiste lapsed sünnivad tervetena ja meil on pidanud olema võitlus võitluse otsa

Kairi Aljase ja Antti Neuvoneni tütar Alma Nore sündis 29. rasedusnädalal ehk 2,5 kuud enneaegsena. Tüdruk kaalus sündides vaid 1 kilo ja 430 grammi. Laps kogus end terve selle aja Ida-Tallinna keskhaiglas. Nüüd, kaks ja pool kuud pärast sünnitust, on käes alles Alma tegelik sündimise aeg, aga pisitüdruk oli otsustanud varem ilmavalgust näha.

Aljas tõdes, et tal on tekkinud aeg-ajalt tõesti paratamatult küsimus, miks teiste lapsed sünnivad tervetena ja neil on pidanud olema võitlus võitluse otsa.