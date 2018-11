Milline vedamine: juhuslik selfie päästis 21-aastase mehe eluaegsest vangistusest

Texasest pärit Christopher arreteeriti eelmise aasta septembris, kirjutas The Sun. Noormehele tuli see täieliku üllatusena. Süüdistustena loetleti üles vargus, sissemurdmine ja tüdruksõbra vigastamine. Nimelt väitis Christopheri keskkooliaegne tüdruksõber, et noormees lõikas papinoaga ta rinda X-tähe.