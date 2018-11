25-aastane instastaar väljendas oma pettumust Instagramis, kus jagas Louvre'i kodulehelt leitud infot, et muuseumis on keelatud viibida ujumiskostüümis, alasti, paljajalu või paljaste rindadega. Nende kriteeriumite vastu Newsha aga ei eksinud. «Ma olin murtud, kuna arvasin, et Louvre'is ongi selline arhailine reegel, aga selgub, et tegelikult ei ole,» kirjutas kaunitar.