Video: Hiinas leiti mini terrakotaarmee

Asjatundjate sõnul on see nagu väikeversioon Hiina esimese keisri Shi Huangdi, kes valitses Hiinat 221 – 210 eKr, suurest terrakotaarmeest, mille sõdalased, ametnikud, muusikud ja hobused on elusuurused, teatab livescience.com.

Uurimine näitas, et need väikesed kujud tehti umbes sajand pärast õiget terrakotaarmeed. Kui suured kujud on enamvähem 180-sentimeetrised, siis nüüd leitud kujud on 22 – 31 sentimeetrit pikad.