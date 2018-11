Kuula singlit: Trad.Attack! kirjutas lambast laulu

«Selle imeilusa meloodiaga rahvalaul kummitas meid tükk aega. Tahtsime ammu sellest lugu teha kuid kuna see salvestis oli lühike ning sõnade mõte poolik, oli raske õiget lähenemist leida. Lõpuks taipasime, et laul ootas, et me ta lõpuni kirjutaks,» kirjeldab loo sündi trummar Tõnu..