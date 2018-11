«Troonide mängu» režissöör David Nutter: viimane hooaeg tuleb ja läheb «pauguga»

«Troonide mängu» kaheksanda hooaja esimese osa režissöör, 58-aastane David Nutter teatas, et viimane hooaeg tuleb ja läheb «pauguga», edastab msn.com.

Kaader «Troonide mängu» seitsmendast hooajast. Esiplaanil Emilia Clarke Daenerys Targaryenina FOTO: / AP/Scanpix

Nutter vastas 15. novembril Redditis sarja fännide küsimustele lisades, et fännid jäävad kindlasti nii viimase hooaja kui sarja lõpuga rahule.

«Viimane hooaeg on nagu nullpunktist alustamine, tegelased võtavad sisse uue koha. Kõige tähtsam on, et see hooaeg oleks huvitav ja meeldejääv, kuid arvan et me saavutasime selle. Olen lõpuga väga rahul,» teatas režisöör.

Režissöör David Nutter USA režissööride organisatsiooni auhinnaga 2016. aastal FOTO: Chris Pizzello / AP/Scanpix

Nutter on «Troonide mängu» kõikide hooaegade osadest teinud kokku kuus.

«Arvan, et selle sarja loojad David Benioff ja Dan Weiss tegid ära suure töö, võttes arvesse seda, mis fänne huvitab kui ka kirjanik George R R Martini teostes olevat. Igatahes on see sari huvitav ja ladusalt kulgev,» lisas režissöör.

Nutteri sõnul olid möödunud aasta hilissügisel alanud ja selle aasta suvel lõppenud võtted täis nostalgiat, sest tegemist on viimase hooajaga.

«Nii mõnelegi meist tuli pisar silma, kuid igal asjal on algus ja lõpp. Nii näitlejatest kui tehnilisest meeskonnast sai aastate jooksul üks suur perekond ning üksteisest lahkumine on raske,» nentis Nutter.

Kaheksandal hooajal on kuus osa, millest igaüks on poolteist tundi pikk.

Fännid soovisid Nutterilt teada, et kes on viimase hooaja «suur pahalane», kuid režissöör jäi salapäraseks.

Stseen «Troonide mängu» seitsmenda hooaja kuuendast osast, milles Valged Kõndijad on Jon Snow ja ta kaaslased ümber piiranud FOTO: / AP/Scanpix

«Mitte ainult Valged Kõndijad ei ohusta peategelasi, nad peavad ka omavahel hakkama saama. Minu kolm kokkuvõtvat sõna lõpu kohta on: suurepärane, inspireeriv, rahuldust pakkuv,» selgitas Nutter.

Emilia Clarke 26. oktoobril 2018 Briti filmiakadeemia auhindade galal FOTO: VALERIE MACON / AFP/Scanpix

Ühte peategelast, Daenerys Targaryeni kehastav 32-aastane Emilia Clarke andis selle kuu alguses intervjuu väljaandele Entertainment Weekly, milles rääkis umbes sama, mida režissöör Nutter nüüd.

Emilia Clarke Daenerys Targaryenina FOTO: Reuters/AFP/AP/ScanPix

«Viimane hooaeg on väga võimas. Kostüümid on eelmiste hooaegadega võrreldes veelgi paremad, grimmi on rohkem. Ka võttapaigad olid väga erakordsed. Kõigega tahetakse rõhutada, et see on viimane ja peab jääma meelde. Et lahkumine toimub suure pauguga,» kirjeldas näitlejanna.

Maisie Williams 2018 Londonis toimunud galal FOTO: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Arya Starki kehastav 21-aastane Maisie Williams sõnas mõni aeg tagasi väljaandele The Guardian, et tema viimane stseen selles sarjas on ilus, kuid jalustrabav.

Maisie Williams Arya Starkina «Troonide mängus» FOTO: / AP/Scanpix