VIDEO Hüpnotisöör Maris Saar vastab: kas hüpnoosi abil on võimalik kaalust alla võtta?

Alustame algusest: mis asi see hüpnoos ikkagi on? «Kui ma kõige lihtsamalt ütlen, siis hüpnoos on une ja ärkveloleku vaheline ala. Ehk siis selline ala, mida iga inimene läbib kaks korda päevas,» sõnas hüpnotisöör Maris.

Paljud inimesed ütlevad, et nemad hüpnoosile ei allu. Kui paljud reaalselt on võimelised sellele alluma? «Küsimus ei ole allumises ja allutamises,» selgitas ta koheselt.

«Küsimus on selles, kas inimene tahab enda sees mingit muutust teha või ei taha. Kui inimene tahab, siis ta laseb end juhtida sinna alasse, kus ta tegelikult peab jõudma,» lisas ta.

Mida on võimalik hüpnoosiga inimeses muuta? «Väga hea küsimus. Põhimõtteliselt seda, mida inimene ise soovib muuta ja see on minu arust kõige ausam vastus, sellepärast, et mitte ükski muutus ei toimu ainult selle pärast, et mina seal ees räägin ja inimene kuulab. See muutus toimub selle pärast, et inimene ise tahab seda läbi teha ja ta on valmis ka kõiki edasisi samme ise edasi tegema.»

Kas hüpnoosi käigus on võimalik saada vabaks narkosõltuvusest, võtta näiteks kaalust alla või miks mitte saada terveks ka skisofreeniast? «Siin küsimuses on mitu poolt. Kõigepealt peab ära ütlema, et me ei ole arstid,» sõnas Maris.

«Ehk siis, iga inimene, kes tuleb mingi diagnoosiga, selle inimese käest me küsime arstlikku tõendit, et tema arst, psühhiaater, või perearst, kes parasjagu on nii-öelda talle selle diagnoosi andnud, knnitab seda, et inimene võib üldse hüpnoosi tulla,» rääkis ta.

Lisades: «Seejärel me vaatame, mis selle inimesega teha saab. Mis tegelikult selle probleemi taga on. Sõltuvuse taga tihti on elu eest vastutamise teema, kaalu taga on tihti eneseväärtuslikkuse teema - ma hästi üldistan praegu. Skisofreenikud on meil ka käinud, psühhiaatri loaga just ja seal taga on mingeid muid asju olnud. Eks igaüks saab abi, kes tegelikult soovib abi saada.»

Kas siis hüpnoosi käigus on võimalik tegelikult ka näiteks 20 kilogrammi maha võtta, kui ma ise väga soovin ja teen koostööd? «Hüpnoosi käigus muidugi ropsust kakskümmend kilo alla ei võta. Küll aga edasiste protsesside käigus olen ma hästi palju saanud klientidelt tagasisidet, et on tõesti alla võetud,» tunnistas Maris.

«Ma ei ütleks, et see ainult hüpnoosi töö. See on inimese sees tegelikult väga suurelt motivatsiooni suurendamine, inimese enda koostöö ja siis edasised sammud ehk siis kui üldistada, siis on see võimalik.»

Kuidas on lood armastusega? Kas hüpnoosi käigus on võimalik panna meest end armastama? Kas armastust on võimalik hüpnotiseerida? «Põnev küsimus,» sõnas ta ja tunnistas, et pole sellise sooviga kokku puutunud.