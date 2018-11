Video: kodutule ühisrahastuse abil 400 000 dollari korjamine osutus kolmiku pettuseks

Kampaaniaga koguti natuke üle 400 000 dollari, kuid siis tekkis tüli, et kellele peaks raha kuuluma.

Bobbit andis McClure’i ja D’Amico selle aasta augustis kohtusse väites, et paar jättis rohkem kui poole kogutud summast endale. Paar selgitas siis, et nad ei taha anda Bobbitile kogu summat enne, kui ta vabaneb narkosõltuvusest ja on leidnud töökoha.