EKSKLUSIIVNE GALERII: vaata, kuidas pidutsesid Mindvalley festivalihundid Bali saarel!

Mindvalley asutaja Vishen Lakhiani pani A-Festile alguse 2010. aastal ja tänaseks on see toimunud 10 eksootilises riigis üle kogu maailma.

Miks kutsutakse seda just Coachella ja TED konverentsi seguks? Põhjus on tegelikult lihtsamast lihtsam: ürituste seminariprogrammi osaks on maailmakuulsad kõnelejad ja peod toimuvad imelises keskkonnas, kus esinevad tuntud DJd ja muusikud.