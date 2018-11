VIDEO Rachel Weisz: tütar sarnaneb oma isa Daniel Craigiga

48-aastane Weisz ja 50-aastane Craig ei räägi oma eraelust just sageli, kuid Weisz andis nüüd kommentaari, milles rääkis nende tütrest, teatab msn.com.

«Tütar on oma isa moodi, kohe väga on,» kommenteeris näitlejanna esinedes 13. novembril New Yorgis Stephen Colberti jutusaates.

Ta lisas, et kuigi tema ja ta mees on pärit Suurbritanniast ja elavad praegu enamuse ajast USAs, ei kasvata nad oma last britiks ega ameeriklaseks, vaid inimeseks.