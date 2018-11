Andrus Ansip dopinguskandaali sattunud Eesti sportlastest: minu silmis nad on endiselt sangarid

Madis Kimmeli juhitud retrodokksari meenutab erakordselt pöördelist eelmist aastakümmet. Just sel perioodil tegi võidukäiku Eesti sport: ühel hetkel tekkis lausa tunne, et alla kulla pole mõtet rääkima hakatagi. Edu saatis nii kergejõustiklasi kui suusatajaid. Paraku jooksis kullasära kannul ka dopingujutt, tagantjärele võeti luubi alla nii Andrus Veerpalu kui Kristina Šmigun-Vähi.