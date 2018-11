Channing Tatum tunnistab: karjäär stripparina viis mind alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamiseni

Praeguseks 38-aastane Channing Tatum avalikustas 2012. aastal ajakirjale IFC, et tema strippari karjäär sai alguse peale koolist välja kukkumist 19-aastaselt sooviga raha teenida. «Noortel, kellel pole ülikooli haridust on ainuke võimalus töötada 10 tundi päevas miinimum palga eest. Saad kehva töö, kus pead meeletult rügama. Või siis proovid midagi teistsugust ja veidike pöörasemat,» on ta ametivalikut selgitanud.

Strippari nime Chan Crawfordi sai ta ühelt oma esinemiselt, kui keegi teda juhuslikult nii kutsus. Tema käest on ka küsitud, kas ta lavanime häbeneb, vastas ta lihtsalt: «Ma arvan, et kui sa stringides lavale astud on on nimi viimane asi, mille pärast sa muretsed.»

Channing tunnistas, et jälestas end lahti riietada ning hoolimata suurest menust ning naiste kilkamisest tundis ta laval end tühja kohana. «Ma pole kunagi nautinud lahtiriietamise osa. Sa oled laval, rahvas karjub ja tunned end kui rokkstaar. Tegelikkuses oled sa mittekeegi.» See viis Tatumi alkoholi kuritarvitamise ning narkootikumidega eksperimenteerimiseni. «Ma ei ütleks, et ma kaotasin enda üle kontrolli, sest ma ei teinud narkootikume regulaarselt. Lihtsalt eksperimenteerisin. Ma ei teinud kunagi tõsisemaid narkootikume näiteks kokaiini või heroiini. Mitte kunagi.»

Meestest koosneva tantsutrupiga Floridas tuuritades, teenis mees stripates ning sületantse tehes keskmiselt 130 eurot öö eest. «Heal õhtul teenid 130 eurot, mis polegi nii palju kui arvatakse. Halvematel õhtutel 60 eurot, vahel kõigest 40,» avalikustas ta telgitaguseid.

Channing töötas stripparina vaid kaheksa kuud enne kui ta alustas karjääri modelli ning näitlejana. Sellest lühikesest perioodist piisas, et saada kahe «Magic Mike» filmi jagu materjali. Mees poleks uskunud, et see periood tema elust võiks kunagi olla osa tema biograafiast. Lõpuks veenis teda filmiprodutsent Steven Soderbergh, et mehe minevik kinolinadele tuua, kuna mehe sõnul polnud ta varem midagi sellesarnast näinud.