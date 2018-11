«Kohutav inimene»? Kim Kardashiani süüdistatakse 5-aastase tütre kõhnemaks Photoshoppimises

Ent Kardashian ei osanud pilti üles laadises ettegi näha, milline torm sotsmeedias lahti läheb. Nimelt on fännid veendunud, et naine retušeeris oma 5-aastaste tütre kõhnemaks ja heledamaks.

Tõepoolest paistavad pildid pisut erinevat, näiteks on originaalfoto tunduvalt erksam ja neoonsetes toonides, ent Kim Kardashiani postitatud foto on kordades tuhmim. Ka on märgata, et Kardashiani tütar on tõepoolest ühel pildil kõhnem.

«North on nii noor... See murrab mu südame. Ma ei photoshopiks ealeski pilti oma tütrest. Mitte mingil juhul. Ta on täiuslik just sellisena nagu ta on. Kim on kohutav inimene,» leidis veel teinegi.