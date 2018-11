Soomes avatakse sealne esimene nukubordell. Kas seksinukud võivad olla ohtlikud?

Soomes seksuaalhariduse, nõustamise ja teraapiaga tegeleva mittetulundusorganisatsiooni Sexpo tegevjuht, seksuoloog Tommi Paalanen sõnas, et seksinukkudega ei kaasne just palju eetilisi probleeme, kuid kindlasti tuleb jälgida, et need nukud ei satuks laste kätte, teatab iltalehti.fi.

«Täiskasvanute seksuaalvajadusi rahuldama mõeldud nukkudega ei kaasne eriti mingeid eetilisi küsimusi ega probleeme, kuid kindlasti ei tohi anda seksinukke lastele mängimiseks. Lastel ei ole vaja liiga vara seksuaalelu saladustega tutvust teha,» lausus ekspert.

Mees kallistamas seksinukku FOTO: BEHROUZ MEHRI / AFP/Scanpix

Paalaneni arvates võib seksinukkude kasutajal tekkida neist nukkudest sõltuvus, kuid selle põhjus ei ole nukus, vaid kasutajas, kes ei suuda enam oma ihasid ja elu kontrollida.

Soomlase sõnul on levinud arvamus, et seksinukk võib seksist vale pildi anda, kuid see ei ole nii.

«Seksuaalsus ja seks on lai mõiste. Igal inimesel on oma arusaam, milline peaks seks olema. Inimesel, kellel on seksisõltuvus ja kes ei suuda eristada seksfantaasiaid tegelikkusest, võib probleeme tekkida. Seksinuku saab saab võrdustada eneserahuldamisega, seega ei saa selles midagi valet olla,» lausus seksuoloog.

Paalaneni sõnul kasutavad seksinukke väga erinevad inimesed, et end rahuldada ja oma seksuaalfantaasiaid ellu viia.

Näiteks võiks seksinukke võimaldada arengupeetusega inimestele, kellel on küll seksuaalsed vajadused, kuid nad ei oska teiste inimestega kuigi hästi suhelda ega suhteid luua.

«Sekinukud sobivad paljudele. Introvertidele, kes kardavad suhelda ning teistele, kellel on ühel või teisel viisil suhtlemise ja teistega koos olemisega probleeme. Nukkudega suhtlemine võib parandada selliste inimeste sotsiaalseid oskusi,» nentis soomlane.

Mees koos seksinukuga vannis FOTO: BEHROUZ MEHRI / AFP/Scanpix

Arstide arvates peaks seksinukkudest loobuma need, kellel on näiteks silkooniallergia, sest need nukud on valmistatud sellest materjalist.

Nad lisasid, et nende nukkude valmistamisel on veel teisi materjale, mis võivad allergiaid ja lööbeid tekitada, kuid üldjoontes peaks need nukud olema ohutud. Lisaks võib nende nukkude kasutamine takistada suguhaiguste levikut.

Need, kes kardavad, et bordellide seksinukke ei puhastata pärast kasutamist piisavalt, saavad kasutada kondoomi või endale koju isikliku nuku osta.

Seksinukkudega kaasnevaid eetilisi ja tervisega seotud probleeme on arutatud paljudes riikides. Eelkõige seal, kus on juba mõnda aega olemas seksinukkude bordellid.

Näiteks Ühendkuningriigis, kus sel teemal on kirjutanud kolumnist Catherine Bennett. Tema sõnul on neid, kelle arvates tuleks seksinukud keelata, kuna need süvendavad pilti, et naised on lihtsalt meeste seksuaalvajadusi rahuldavad objektid.

Bennett lisas, et parem olgu seksinukud kui elusad naised, kes satuvad inimkaubanduse võrgustikku ja ebaseaduslikesse bordellidesse, kus nad on nagu orjad.

Seksinukk. Pilt on illustreeriv FOTO: Giulio Lapone / IPA/SIPA /Scanpix

Seksinukkude bordell on lisaks Soomele ja Suurbritanniale ka Saksamaal, Hispaanias, Venemaal, Rootsis, Austrias, Kanadas, Jaapanis ja Taanis.