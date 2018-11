Pildid ja video: Mehhiko vulkaanilt leiti kolme alpinisti muumiad

Need kolm ronijat olid ainsad, kes selles laviinis kadunuks jäid. Espinosa sõnul saab ta muumiatest tehtud fotode järgi kinnitada, et tegemist on tema kunagiste kaaslastega. Sellele viitavad nii riided kui varustus.

Espinosa sõnul on mäelt leitud kolmest mehest kaks Enrique Garcia Romero ja Juan Espinosa Camargo, kellel on seni elusolevaid sugulasi ja järglasi. Kolmas mees on Manuel Campos Reyes, kellel tema andmetel sugulasi ega järglasi elus ei ole.

«Teasime, kus surnukehad on. 2016 saatsin spetsialistide ekspeditsiooni ja saime kinnituse, et kõik kolm on alles. Ühel mu sõbral Juan Espinosa Camargol oli eriline sõrmus ja see kinnitas, et need on mu endised kaaslased,» lausus mehhiklane.