Arvad, et oled elus kõike näinud? Need pildid «Aasia Barbie'st» tõestavad vastupidist!

Catherina Laureni (25) tähelend algas selle aasta alguses, kui ta rääkis avalikult oma ilukirurgia sõltuvusest ning sellest, et tema kinnisideeks on Barbie nukk, vahendab Daily Star.

Indoneesiast pärit ilusõltane rääkis väljaandele: «Olen ilukirurgiale kulutanud umbes 40 000 dollarit.»

«Olen mitmeid kordi lasknud suurendada oma rindu, mulle on ebaõnnestunult paigaladatud ka tagumiku implantaadid ning aastate jooksul olen korduvalt oma huuli süstinud ning olen käinud ka ninaoperatsioonil.»

«Olen taas huvitatud minema noa alla ning järgmine iluoperatsioon leiab aset detsembris,» tunnistas «Aasia Barbie», kelle rinnakorvi suurus on hetkel 70F.

«Arvan, et see on igaühe individuaalne otsus, mis teeb ta õnnelikuks. Minu puhul teeb see (ilukirurgia- toim.) mind õnnelikuks,» rääkis ta.

Lisades: «Seega jah, arvan et see on minu jaoks parim.»

«Mul on vedanud, et saan teha seda, mis teeb mind õnnelikuks, olles indoneeslane konservatiivses moslemi ühiskonnas.»

25-aastase modelli igapäevane rutiin koosneb koeraga mängimisest, küüne- ja juuksehooldustest ning roosade luksuskaupade soetamisest.

Tema elamine ja auto on roosat värvi ja ta värvib ka oma koerakest roosaks. Laurenil on ka Barbie tätoveering ning ta püüabki igapäevaselt välja näha nagu nukk.

Tal on Instagramis üle 100 000 jälgija ning tema koeral on 1000 fänni. «Arvan, et Indoneesias pole paljud minusugust tüdrukut varem näinudki.»