Video: pornostaar Stormy Danielsi advokaat arreteeriti koduvägivallas kahtlustatuna

Avenatti teatas oma advokaadifirma kaudu, et tema süüdistamine koduvägivallas on lausvale, millega üritatakse tema mainet kahjustada.

Politsei ei avalikustanud, kes on Avenatti ohver ja milline on ta suhe Avenattiga.

Politseijaoskonnast lahkumisel teatas Avenatti teda oodanud reporteritele, et ta ei ole kunagi ühtegi naist löönud ning advokaadina tegeleb ta ka naiste õigustega.

«Tahan tänada Los Angelese politsei töökaid mehi ja naisi professionaalsuse ja hea töö eest. Neil ei olnud teist võimalust, kui minu vastu esitatud väite tõttu mind arreteerida. Nõuan, et viiakse läbi korralik uurimine. Tean lõpptulemust, ma ei ole milleski süüdi,» lausus advokaat.

Avenatti sai kuulsaks pornostaar Danielsi advokaadina ja tema sõnul maksis Trump ta kliendile suure summa, et naine nende kunagise suhte koha pealt suu kinni hoiaks.

Pornofilmide näitlejanna Daniels, kelle kodanikunimi on Stephanie Clifford, väitis pärast Trumpi presidendiks saamist, et tal oli 2006. aastal ärimees Trumpiga suhe ning Trump oli temaga sõlminud lepingu, mis sätestab, et ta ei tohi nende suhte kohta midagi avalikustada. Daniels kirjutas sellele lepingule alla vaid paar päeva enne USA 2016. aasta presidendikampaania käivitumist.