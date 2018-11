ELU24 TÄNAVAKÜSITLUS: mis näo teeb Eesti inimene, kui talle praegu tänaval «Aisakella» lasta?

Novembri keskpaik on käes ja jõulumuusikat kõlab aina rohkem. USA psühholoogid väidavad, et jõululaulude liiga varajane kuulamine tekitab stressi ja sunnib rõõmus olema. Elu24 läks tänavale ja lasi inimestele klassikalist jõululaulu «Tiliseb, tiliseb aisakell» ja küsis, mis tunne on.