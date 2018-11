Pildid: jalkakuningas Ronaldo veetis perega luksusliku õhtu

Juventuse vutiäss Christiano Ronaldo (33), Georgina Rodriguez (24) ja nende poeg Cristiano Jr (8) nautisid perekondlikku õhtusööki restoranis Zela, mille VIP partneriks on Ronaldo koos esireketi Rafael Nadali ning Enrique Iglesiasega. Restoran on uuenduslik segu Vahemere köögist ning Jaapani tehnikatest, kirjutab The Sun.