Staarpaarid, kes tõestavad, et vastandid tõepoolest tõmbuvad!

Katy Perry ja Orlando Bloom

Orlando Bloom ja Katy Perry. September 2018. FOTO: ERIC GAILLARD / REUTERS

«Ta üritab mind kogu aeg meelitada matkama ja joogatama ning sööma vegantoite,» kirjeldas Katy Perry väljaandele Entertainment Tonight oma kallimat, kellega ta on koos olnud juba alates 2016. aastast.

«Meil on tasakaal. Ma arvan, et kui sa oled kellestki sisse võetud, siis ongi see vastandite tõmbumine,» lisas lauljatar.

Ashton Kutcher ja Mila Kunis

Ashton Kutcher ja Mila Kunis. 2016. FOTO: David J. Phillip / AP

«Me oleme vastandid,» kirjeldas Mila Kunis kolme aasta eest ühes telesaates oma abikaasat. «Ta on palju loogilisem kui mina,» sõnas ta.

Lisades: «Ta on ka väga optimistlik ja ma olen väga pessimistlik. Oleme selles suhtes väga vastandlikud.»

Alexis Ohanian ja Serena Williams

Serena Williams ja Alexis Ohanian. Mai 2018. FOTO: IAN WEST / AFP

Veebilehe Reddit üks loojatest võib küll praegu olla kihlatud maailmakuulsa tennisistiga, ent vaid loetud aastad tagasi ei huvitanud sport teda üldse.

«Ma pole reketit mitte kunagi käes hoidnud,» tunnistas Ohanian. Lisades: «Ma olin selle suhtes nii ignorantne, et kui me kohtusime, polnud ma telekast ühtegi mängu näinud.»

John Legend ja Chrissy Teigen

Chrissy Teigen ja John Legend. 2018. FOTO: PBG / EMPICS Entertainment

«Me oleme alati erinevad olnud,» tunnistas John Legend väljaandele People. «Esiti olin ma pisut närviline, sest ma ei teadnud kunagi, mida ta ütleb ning kuidas inimesed sellele reageerivad,» tunnistas ta.

Ent John tunnistab nüüd, et nende erinevused ongi neid tugevamaks muutnud. «Ta on õpetanud mulle elu nautimist ja on olnud tore koos temaga kasvada,» lisas ta.

Joe Manganiello ja Sofia Vergara

Joe Manganiello ja Sofia Vergara. Jaanuar 2016. FOTO: Dimitrios Kambouris / AFP

Sofia Vergara on rääkinud, et tal võttis pisut aega harjumaks sellega, kui suur spordifänn tema abikaasa on. «Ma tulin ühel õhtul koju, kui hooaeg oli alanud ja kuigi ta istus täiesti üksinda ja vaatas mängu, oli ta ikkagi üleni meeskonnariietuses,» rääkis ta.

«Ma olen õppinud seda aktsepteerima, aga esialgu oli see väga veider,» tunnistas ta.

Eva Longoria ja Jose Bastón

Eva Longoria ja José Bastón. November 2018. FOTO: FS/MPI/Capital Pictures / FS/MPI/Capital Pictures

«Ta on väga privaatne mees, seega ta vihkab seda, kui ma temast räägin. Aga mina tahan kõige kõrgematest mäetippudest karjuda kõigest, mis meie elus toimub,» rääkis Longoria mõned aastad tagasi väljaandele People.