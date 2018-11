Stan Lee töötas enne surma uue superkangelase kallal ja tema nimi on...

J.C. Lee käis «TMZ Live» saates, kus rääkis oma isa pärandist ning avalikustas, et nad töötasid isaga üheskoos uue superkangelase kallal, kelle nimi on Dirt Man !

J.C. on küll karakteri loomise taga, ent ka Stan Lee töötas uue superkangelase arendamise kallal - ja seda lausa kuni möödunud nädalavahetuseni.

Milline on Dirt Mani lugu või mis võimed tal on, seda J.C. Lee ei avaldanud. Ometigi lubas ta, et kõik saab «väga huvitav» olema.