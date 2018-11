Pildid ja dokvideo: täna 70-aastaseks saava prints Charlesi elu läbi aastakümnete

See abielu kujunes ohvrite toomiseks, kuid hoolimata sellest said nad kaks poega, 1982 sündinud prints Williami ja 1984 sündinud prints Harry.

Diana jaoks oli viimaseks piisaks, kui Charlesi ja Camilla salakõnelused jõudsid meediasse. Diana ja Charles kolisid lahku elama 1992. Prints Charles tunnistas 1994. aasta detsembris, et tal on abielu ajal salasuhe Camillaga.

Pärats Diana traagilist hukkumist süüdistasid paljud Charlesi, et tema on Diana varajases surmas süüdi.

Praeguseks on Briti kuningliku perekonna maine, mis 1980. – 1990. aastatel sai skandaalide tõttu kahjustada, hakanud taastuma. Charlesi pojad William ja Harry ei ole eriti skandaalsed olnud ning nüüdseks on nad mõlemad õnnelikus abielus. Williamil on kolm last, Harry saab järgmise aasta kevadel esmakordselt isaks.