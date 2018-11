President Kaljulaid läks Maroko asemel maa alla

«Käisin täna üle pika aja «Estonia» kaevanduses. Siin võiks seigelda tunde! Võrreldes selle ajaga, kui ma siin viimati käisin, on hea näha, et tööliste tingimused on märgatavalt paranenud. Näiteks raudteede asemel sõidetakse maa all praegu bussidega. Ka käia on lihtsam, kuna vett osatakse märksa paremini ära juhtida ja kaevandamise ettevalmistustegevused on põhjalikumad.»