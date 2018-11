Muusikaekspert Olav Osolin: Nublu on nutikas ja teda jätkub tükiks ajaks

Olav Osolin sõnas: «Nublu on nutikas tegelane, minu arvates. Kui ma olen Nublu lugusid kuulanud, siis ma olen aru saanud, et seal taga on intelligentne, arukas tüüp. Ma olen käinud ka tema showl. Ma arvan, et tal on oma põhjus, miks ta tahab esineda just sellisena nagu praegu, ja kui kaua see kestab, ma ei oska öelda.»

Muusikaekspert Osolin püüdis siis selgitada, miks artistid otsustavad peidetud identiteedi kasuks.

«Põhjus peitub iseenesest artisti enda mingisuguses ajaloos ja mõttes,» sõnas ta. «Ma arvan, et paljudel juhtudel selliste kunstnikunimega lagedale tuleku ajal ei ole artist alghetkel üldse kindel või teeb nii-öelda pulli pärast, et vaadata, kas selles vallas ka midagi välja tuleb. Ja kui tuleb, siis on nutikam niisama juba ise edasi minna.»

Ta lisas: «Kui artist on otsustanud, et ta hoiab oma kunstnikunime mingil põhjusel saladuses, ja meedia ei lähe seda koukima. Ma arvan, et iga isiku kohta on võimalik välja nuuskida, kes ta tegelikult on, või kust ta pärit on. Ma arvan, et Ringo Starr (Beatle'ite trummar) ei läinud sellest paremaks ega halvemaks, kui ta võttis endale Richard Starkey asemel nimeks Ringo Starr.»

Siis rääkis Osolin ka natuke identiteeti varjavate muusikute ajaloost.

Gene Simmons (2004) bändist KISS, kes oli üks esimesi, kes oma idenditeeti varjasid. FOTO: Christopher Barth / AP

«Esimene selliseid (idenditeedi varjajaid) oli loomulikult KISS, kes tegi endale näomaalinguid, kellel olid ka oma esinejanimed ja kes ei tahtnud esialgu oma kodanikunimesid avaldada. Hiljem sai see kõik teatavaks. Sama liini on edaspidi ajanud ka prantsuse elektromuusika duo Daft Punk, kes on robotitena esinenud. Ja nemad on öelnud, et nemad tahtsid sellest avalikust menust eemale hoida. Nüüdseks jällegi on nende isikud avalikustatud meedia poolt. Ja eks räpparite maailmas on hästi palju. Mõned räpparid on endale leidnud nime oma kodanikunime hulgast, nagu näiteks Drake, aga Eminem on ju kunstnikunimi, Snoop Dogg jne, jne.»

Osolin spekuleeris ka Nublu edasise karjääri osas ning sõnas, et tema edu saladuseks on nutikad tekstid.

«See oleneb sellest, millises hetkes ta oma karjääris parasjagu on. Kui ta kirjutab täpselt samamoodi samu nutikaid tekste nagu praegu, siis võib ta esineda ka ilma maskita. See oleneb sellest, milline selle artisti publiku kõnetamise võime on. Ma arvan, et Nublu on nutikas ja teda jätkub tükiks ajaks,» ütles Olav Osolin.