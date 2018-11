Kurioosum! Riigikogu liige Maris Lauri avastas, et Keskerakond on pensionärid enda omaks kuulutanud

«Just lugesin, et pensionärid on Keskerakonna omad («... MEIE pensionäridelt hääled kätte saada»). No jah, mis meelel see keelel. Ma kahtlen kõvasti, kas keegi tahab mõne erakonna oma olla, saati siis pensionärid Keskerakonna omad, aga eks see näitab mõttemaailma, kus kedagi peetakse kellegi omaks,» kirjutas Lauri Facebooki.