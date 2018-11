USA eksesileedi Michelle Obama oma elulooraamatus: oleksin äärepealt Baracki kaootilise režiimi järgi elades murdunud

«Tean paljusid paare, kes pidevalt elavad kriisist kriisi. Need paarid peaksid saama aru, et konflikti abil ei ole võimalik erimeelsusi lahendada. Tuleb leida paremaid viise. Nii mina kui mu mees oleme teinud palju tööd, et meie abielu toimiks. Vajadusel oleme pöördunud nõustajate ja terapeutide poole,» selgitas proua Obama.

«Muutsin meie pere aega oma ema abil, kes oli nõus mulle appi tulema. Ema tuli paaril päeval nädalas varahommikul kell 4.45 meie koju, et ma saaksin kell 5.00 minna jõusaali treenima. Jõudsin koju tagasi kell 6.30, et lapsed äratada ja nad päevaks valmis panna. See uus režiim muutis meie elu. Ma sain aega iseendale, tagasi oma jõu ja meelerahu, mille arvasin olevat kaotanud. Me ei elanud enam elu, milles pidime pidevalt arvestama Baracki kaootilisusega,» kirjeldab Michelle Obama oma elulooraamatus.

«Pärast seda, kui minust sai üsna vastumeelselt avaliku elu tegelane, on mind üsna palju kiidetud. On öeldud, et olen maailma kõige mõjuvõimsam naine, kuid samas on mind tituleeritud «vihaseks mustaks naiseks» Ma ei ole ühte ega teist. Olen tahtnud kritiseerijatelt küsida, et millisel sõnal on rõhk. Kas «vihasel», «mustal» või «naisel». Olen kuulnud, et internetiavarustes spekuleeritakse, kas olen ikka naine või olen hoopis mees,» on eksesileedi raamatus.