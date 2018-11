Makaagid levitavad ohtlikku suguhaigust

Kuigi on haruldane, et suguhaigused ahvidel inimestele levivad, siis on teadlased hoiatanud, et kui inimene peaks nakatuma herpes B viirusesse, siis võib see tekitada põletikku ajus ning selgroos, mis võib omakorda viia ajukahjustuse ja surmani, kirjutas National Geographic.

Makaakide probleem algas 1938. aastal, kui «Colonel Tooey», kes oli New Yorgi loomadiilerilt saanud kuus ahvi, lasi need Floridal lähedal oleval saarel lahti, et seal alustada Tarzani teemalise pargiga. Kuid kohe vabadusse saades põgenesid ahvid metsa. Tooey tõi asemel veel kuus, et neid asendada, aga ka nemad jooksid minema. 1980. aastateks oli sealsetes metsades liikvel sadu ahve. Florida metsakontroll on aastate jooksul püüdnud ahvide arvu piirata, kuid neid on siiamaani tohututes kogustes. Kohalik ökoloog Jane Anderson sõnas, et nende populatsioon kasvab aastas 11%.

Makaagid on tugevad ujujad. FOTO: Su Yang/SIPA ASIA/SIPA / Su Yang/SIPA ASIA/SIPA/Scanpix

Makaagid on enamasti taimetoitlased, kuid söövad ka selgrootuid, putukaid ja linnumune. Niivõrd mitmekesise dieedi tõttu võivad ahvid igal pool hakkama saada. Kuna nad inimesi ei karda, siis viis nende küllaltki nahaalne käitumine 2016. aastal kahe intsidendini, mil makaagid ründasid neile lähedale sattunud perekonda.

Ja kui puudli suuruse looma rünnak on juba hirmutav, siis nende makaakide puhul võib rünnak olla surmav. USA haiguskontroll avastas, et enam kui 30% Floridas resideeruvatest makaakidest kannavad ohtlikku herpes B viirust. Ajalooliselt on raporteeritud 50 juhtumist, kus inimene on nakatunud sellesse viirusesse, aga ka need olid makaakide poolt, kes elavad tavaliselt inimestest eemal. Need Florida ahvid on aga inimasustusele väga lähedal. 1997. aastal suri üks 22-aastane naisteadlane, kellele sattus looma uriin kogemata silma.