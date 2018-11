Eesti üks vanimaid juutuubereid kiuslikest kommentaaridest: ma olen seda väga valusalt üle elanud, ma panin vahepeal isegi videod lukku

Marju Sats ütles, et kuigi vastuvõtt on üldiselt olnud hea, siis on siiski olnud ka tagasilööke. «Ma olen saanud väga valusaid lööke, aga teeme nii, et see jääb minu enda teada, ma olen seda väga valusalt üle elanud, ma panin vahepeal isegi videod lukku,» ütles ta Menu vahendusel.