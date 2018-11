Pildid: naine oleks võinud ehmunud hobuse tõttu elu kaotada

Üliõpilase sõnul oli ta hobuse all lõksus arvates, et ta upub.

«Arvan, et hobune ehmus veepinnalt peegeldunud päiksekiire tõttu. Kõik toimus nii kiiresti, et ma ei saanud arugi, kui järsku vee all olin. Üks jalg jäi jalusesse kinni ja see sai raskelt vigastada. Mul oli tunne, et kui hobune mulle peale langeb, siis suren. Ma ei tea, kui kaua ma vee all olin, igatahes mitte üle minuti,» sõnas noor naine.