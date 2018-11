Kim Kardashian ja Kanye West palkasid oma villa päästmiseks eratuletõrjujad

Tuli on võtnud juba mitmelt kuulsuselt maja, ohustades ka tõsielustaari Kim Kardashiani ja ta mehe Kanye Westi villat, mis asub Hidden Hillsis, teatab foxnews.com.

Kardashian ja West palkasid eratuletõrjujad, et päästa nii oma kui naabrite villad, kuhu tuli üha lähemale liigub.

Kim Kardashian ja Kanye West juunis 2018 New Yorgis

Tavaliselt palkavad eratuletõrjujaid kindlustusfirmad ning selliste tuletõrjujate tasu on üsna soolane, ulatudes sadade tuhandete dollariteni.

Eratuletõrjujad tegelevad eelkõige tulekahjude ennetamisega, näiteks puistates tule levikut takistavid aineid, paigaldades sprinklereid ja viies eramaadelt ära objekte, mis on tuleohtlikult. Vajadusel haaravad siiski veevooliku kätte ja asuvad kahjutuld kustutama.

Ajakirjanikest kriitikute sõnul on jõukatel eelis oma vara kaitsmisel tule eest, kuna neil on raha, et palgata eratuletõrjujad. Vaesematel seda võimalust ei ole.