Pildid ja video: «Hitler» ja ta neonatsidest vanemad elasid haakristide ja relvade keskel

Oxfordshire’is Banburys elavad Thomas ja Patatas said karistada veel selle eest, et propageerisid neonatsismi, poseerides fotodel koos imikust pojaga, hoides samal ajal haakristilippu.

Adam Thomas imikust pojaga. Tal on seljas USA rassistliku rühmituse Ku Klux Klan rõivad

Thomas sõna kohtus, et ta lihtsalt tahtis näha, milline ta neis riietes välja näeb.

Patatase seljale on tätoveeritud niinimetatud must päike, mis oli natside üks sümboleid.

Politsei teatel oli paari kodus palju relvi, millest enamik on tsiviilisikutele keelatud.

Kohtus ilmne, et nii see paar kui nende kaaslased ülistasid oma mobiilisõnumites kui internetivestlustes natside vallutusi kui juutide hävitamist koonduslaagrites.

Thomas sai kohtulikult karistada veel selle eest, talle kuulus terroristide käsiraamat «Anarchist’s Cookbook», milles on detailsed juhendid pommide valmistamiseks kodus.

22-aastane mees selgitas kohtus, et ta kasvas üles peres, kus neonatsistlikud vaated olid au sees ja ta kasuisa kuulus rühmitusse Skrewdriver. Mees võttis kohtus omaks, et oli samuti rassist, kuid lisas, et ta tahab selle eluperioodiga lõpparve teha.