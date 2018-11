VIDEO Prantslanna Saksa kantslerile Angela Merkelile: Teie olete proua Macron?

100-aastane naine andis kätt nii Macronile kui Merkelile, kelle kohta märkis, et tema on proua Macron, teatab theguardian.com.

Naise näost oli näha, et ta vist ei saanud aru ka siis, kui Merkel ütles prantsuse keeles, et ta on Saksa kantsler.

«Härra Macron! See ei ole võimalik. Väike vana naine nagu mina andsin vabariigi presidendile kätt. See on suurepärane, lausa fantastiline. See toob pisarad silma,» teatas prantslanna.