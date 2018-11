Mäletad saadet «Hirmu faktor»? No siin on põhjus, miks see eetrist maha võeti

Saade alustas 2001. aastal, natuke aega pärast 11. septembri terrorirünnakut New Yorgis. Saatejuhiks oli Joe Rogan, kes kartis, et terrorirünnak võib tema saate põhja ajada, kuid nii temale kui paljudele teistele tuli üllatusena saate koheselt saabunud kiire edu.