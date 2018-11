Elina Nechayeva avaldas, mis on tema hea kuvandi saladus

Hea kuvand on oluline, kuna see võib aidata kaasa karjääri kiiremale edenemisele. Ooperilaulja Elina Nechayeva leiab, et hea kuvandi loomiseks on vaja austust enda ja teiste inimeste vastu. «Ja kõige suurem komponent selles retseptis on armastus. Kui ta armastab ka kõiki ennast ümbritsevaid inimesi,» ütles Elina.

Ta lisas: «Ma arvan ka, et haridus ja kirg, et olla parem ja areneda. Kõik need moodustavad hea kombo.»

Elina tõi ka välja, et kuna ta on väga enesekriitiline ja perfektsionist, siis ei ole tema jaoks vahet, kas pärast Eesti Laulu ja Eurovisiooni tulnud suurenenud meediatähelepanu järel jälgib teda üks, kaks, kümme tuhat või 220 miljonit inimest. «Alati on eesmärk anda endast kõik, mis tol hetkel anda on,» täpsustas ooperilaulja.

Nechayeva soovitab noortel lauljatel pingutada ja näha palju vaeva ning olla valmis selleks, et esimese katsega ei pruugi kõik kohe õnnestuda. «Pead ei tohiks norgu lasta. Endale tuleb seada kindlad sihid ja nende poole liikuda,» ütles Elina.