Video: F1 sõitja Max Verstappen läks esikoha kaotamise tõttu kaassõitjale kätega kallale

21-aastane Red Bullis sõitja Verstappen juhtis F1 2018 hooaja eelviimast Brasiilias Interlagosel toiminud sõitu briti Lewis Hamiltoni ees, kui ta püüdis 44 ringil mööduda Force India rooli pööranud Esteban Oconist, kirjutas The Sun. Kuid Racing Point Force India sõitja ei soovinud, et talle ringiga sisse tehakse, ning võitles agaralt oma au eest. See aga viis kokkupõrkeni, mis heitis Verstappeni hetkeks õhku ja siis teelt välja. Selle järel õnnestust hilisemal võitjal Hamiltonil liidripositsioon haarata. Hamilton hoidis seda positsiooni viimased 27 ringi, tuues oma tiimile peale enda MM tiitli ka konstruktorite karikas.