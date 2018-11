Mikk Saarel on lapsele üsnagi isemoodi unelaul

Tanja Mihhailova avaldas, et nende lapse Teodori esimene unelaul oli «Õllepruulija».

Muusikust kolleeg Rauno Pella lohutas, et laulu sisu polegi nii väikse lapse puhul oluline. «Ma arvan, et see oleneb, kuidas sa seda laulad, sest ega ta sõnadest aru ei saa,» juhendas ta.