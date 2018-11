Video: kas suudad näha võrgustiku 12 punkti korraga?

Prantsuse teadlane Jacques Ninio avaldas 2000. aastal optilise illusiooni, mis näitab, et meie nägemine on piiratud, teatab messagetoeagle.com.

Illusioon koosneb erinevas suunas kulgevatest joontest, mis moodustavad neli- ja kolmnurki, joonte ristumiskohtades tekivad punktid. Ninio sõnul oleks meil ideaalne nägemine, kui suudaksime näha sinna paigutatud 12 musta punkti korraga. Tegelikult on see võimatu, sest me näeme alati vaid osa neist punktidest. Enamik inimesi näeb korraga nelja punkti.

Pildil olevad 12 punkti on paigutatud neljakaupa võrgustiku üles, keskele ja alla, kuid neid saab vaadelda ka kolmekaupa, kui visuaalselt liikuda paremalt vasakule või vastupidi.

Võrgustik, millel on 12 punkti, mida korraga näha on võimatu FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ninio selgituse kohaselt on võrgustik see segav element, mis takistab kõiki punkte korraga nägemast. Kui võrgustik eemaldada, siis on võimalik 12 punkti korraga näha.

Ninio sõnul töötab see illusioon ka siis, kui selle värvid muuta vastupidiseks.