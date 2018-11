Retrobest 2019 avalikustas esimese portsu välisesinejad!

USA laulja Belinda Jo Carlisle karjäär sai alguse trummarina bändis The Germs. Üsna pea sai naisele selgeks, et trummipulkade asemele sobib talle mikrofon rohkem ning ta alustas lauljakarjääri liitudes bändiga The Go-Go's. 27-aastaselt alustas Belinda soolokarjääriga. Lauljanna on andnud välja seitse stuudiosooloalbumit.