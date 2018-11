Soomes Helsingis avatakse varsti sealne esimene seksinukkude bordell

Vene kodakondsusega Konstantinil, kes ei soovi oma perekonnanime avaldada, on soomlastest ärikompanjonid, teatab iltalehti.fi.

15. novembril Kannelmäki linnaosas avatav seksinukkude bordell kannab nime Unique Dolls ja seal ootavad nukud nimega Jennifer, Candy, Crystal ja Nicky.

Seksinukk. Pilt on illustreeriv FOTO: Giulio Lapone / IPA/SIPA /Scanpix

Igal nukul on oma tuba, kus on diivan, vaip, riidenagi, põrandavalgusti, väike laud, muusikakeskus ja suur televiisor.

Praegu näeb televiisorist bordelli reklaami, kuid tulevikus saab sealt näha pornofilme.

Laual on libestit, kondoome ja intiimsalvärtte. Hämarast koridorist saab nukutupppa siseneda üsna anonüümselt.

Selle bordelliga on seotud ka Soome üks tõsielustaare ja intiimmassaaži pakkuv Antti Kurhinen, kes töötab seal ühel päeval nädalas.

Kurhineni sõnul on Soomes sellist bordelli vaja, kuna soomlased on oma iseloomult introverdid ning neil on vahel raske suhteid luua.

«Osadel inimestel on suhete loomine väga raske. Põhjuseid võib olla mitu, näiteks ärevus, häbi, alaväärsustunne või arvatakse, et ollakse inetu. Osa inimesi tahab seksitasandil kogeda midagi sellist, mida tavalise inimpartneriga ei saa,» selgitas Kurhinen.

Seksinukud. Pilt on illustreeriv FOTO: Caters News / Caters News Agency/Scanpix

Soomlasest kuulsuse arvates ei ole seksinukuga seksimine partneri petmine ning bordell on avatud nii vallalistele kui abielus meestele.

Bordelli omaniku ja Kurhineni sõnul ei löö nad naiste ees bordelli ust kinni, sest tulevikus on plaan tuua ka meessoost nukke.

Samas võib see tekitada ohu, et nais- ja meeskliendid leiavad üksteist ja nukud jäävad kõrvale.

Kõik selle bordelli nukud on valmistatud silikoonist, kesta sees on metallist skelett, et nukk tunduks «päris» naisena. Selliseid nukke toodetakse nii Hiinas kui Saksamaal, kus on juba mitu sellist bordelli.

Seksinukkude tootmine Hiinas FOTO: FRED DUFOUR / AFP/Scanpix

Soome bordelli kõige kallim nukk maksab 4500 eurot ja odavaim 2300 eurot. Nukud kaaluvad 36 – 42 kilogrammi ja on 167 – 171 sentimeetrit pikad.

Nende keha on pehme, nad on pihast saledad ja suurte rindadega. Nukkude alakeha on kujundatud naiste suguelundeid silmas pidades.

Omaniku sõnul võib alguses olla nukku raske käsitleda, kuid see on kiiresti õpitav. Nukud ei ole robotid, neil ei ole midagi tehnilist.

Seksinukk. Pilt on illustreeriv FOTO: Giulio Lapone / IPA / PA Images/Scanpix

Igal nukul on 15 erinevat kostüümi. Bordelli töötajad vahetavad pärast nuku kasutamist kostüümi uue vastu. Ka nukud ja ruumid puhastatakse pärast iga kasutuskorda põhjalilkult.

Üks tund seksinukga maksab 100 eurot ning juba enne avamist on soomlased teinud bordelli broneeringuid.

Seksinukk. Pilt on illustreeriv FOTO: Stefano Guidi/AGF/SIPA /Scanpix

Bordell on avatud esmaspäevast neljapäevani kella 12. 00 – 00.00 ning reedel ja laupäeval kell 12. 00 – 2.00. Pühapäev on puhkepäev.

Bordelli omaniku arvates ei häiri ta firma ümbruskonna elanikke.

Seksinukkude bordellid on näiteks Hispaanias, Venemaal, Prantsusmaal, Saksamaal, Taanis, Ühendkuningriigis, Austrias, Kanadas ja Jaapanis.

Jaapanis on lisaks seksinukkudele ka seksirobotid.