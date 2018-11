Mask langeb: öölaps Nublu esines juba enne kapuutsi ja prille tuhandete pealtvaatajate ees

Isegi selle video kommentaariumis pole Markkuse ja Nublu seos märkimata jäänud: muusikavideo alla on 4 kuud tagasi kirjutatud «Nublu nüüd». Markkust võib näha umbes video poole peal, seljas valge T-särk ja traksidega püksid.

Lisaks on Markkus 2015. aastal lõpetanud ka Vanalinna hariduskolleegiumi teatrikooli, mille diplomitöö raames osales ta näitlejana Anton Tšehhovi klassikalise näidendi «Kolm õde» uuslavastuses.

Ees ootab filmikarjäär?

Mullu lõi Markkus kaasa Jerónimo Sarmiento lühifilmis «Jahiloom», mis valiti tänavu Palm Springsi rahvusvahelise lühifilmide festivali ShortFest programmi. Tegemist on Põhja-Ameerika olulisima lühifilmide festivaliga, kuhu esitatud 4200 filmist valiti välja umbes 300. ShortFest on olnud hüppelauaks mitmetele hilisematele Oscari-nominentidele, nii et kes teab, võib-olla on Markkuse tähelend mõminaräpparina alles kuulsusrikka teekonna algus.

25-minutiline lühifilm, milles Markkus «Nublu» Pulk kehastab tegelaskuju nimega Andres, räägib Eesti väikekülas elavatest teismelistest, kes ebatavalise jahimänguga oma vaba aega sisustavad. Film valiti ka oktoobris toimunud New Yorgi Balti filmide festivali nimistusse, kus näidati muuhulgas kodumaist dokkfilmi «Rodeo» ja komöödiat «Sangarid».

Nüüd õpib ajakirjanikuks

2015. aastal Estonia laval peetud kõnes mõtiskles Markkus, et võtab pärast gümnaasiumi lõpetamist vaba aasta. «Vaatan maailmas ringi, puhkan natuke, tutvun uute kultuuride ja uute inimestega. Tahaks näha Ameerikat, Aasiat, Aafrikat. Mulle tundub, et sihtkoha valikul piirid peaaegu et puuduvad. Mul on tarvis vaid passi, pealehakkamist ja natukene raha,» rääkis abiturient. Kes oleks siis osanud arvata, et see rännak viib ta hoopis tuhandete Eesti inimeste südametesse.

2016. aastal alustas Markkus õpinguid Tartu ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal. Esmakursuslasena viis ta koos kursusekaaslastega läbi uurimuse teemal «Sooline lõhe Eesti Ekspressi persoonilugudes» ning pälvis selle eest ka tunnustuse. Juhan Peegli sünniaastapäevale pühendatud Kommunikatsiooniklubi kohtumisel tunnustati teiste seas Markkus Pulka kui aktiivset ja silmapaistvat tudengit «Värske Tegu 2017» auhinnaga.

Loe mõminaräppari osalusega valminud teadustööd siit.

Kuigi ajakirjanikuna pole Markkus veel kätt valgeks saanud, on tema artikkel Stanfordi ülikooli loodud tehismõistuse kohta avaldatud Geenius.ee portaalis. Markkuse nimi on kirjas ka Generaadio saatejuhtide nimistus, ehkki raadiosse igati sobiliku häälega noormees on ka seal säilitanud salapära: profiilipildi asemel on Markkuse nime juures kartul.

Püstolreporterina proovis ta Nublu nime all kätt aga Kanal 2 uudistesaate «Reporter» eetris, kus Markkus ootamatult mikrofoni haaras ja ise küsimusi esitama hakkas. Meeleolukas videoloos murravad Nublu isiku ja fenomeni üle pead ka Elina Born ja Jüri Pootsmann.