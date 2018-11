PILDID Albaania gängsterid kolisid sotsmeediasse - vaata, kui luksuslikult nad elavad!

Nad on end sisse seadnud Ida-Londonisse ning neil on sidemed Albaania maffiaga, kes tegelevad otseselt Lõuna-Aafrika narkokartellidega.

The Daily Express vahendab, et Hellbanianz on Suurbritannia pealinna odava kokaiiniga üle ujutanud.

Briti riikliku kriminaalameti pressiesindaja sõnul on Albaania kuritegelikud rühmitused saavutanud organiseeritud kuritegevusega Suurbritannias kõrge profiili ja rohkelt mõjuvõimu ning neil on märkimisväärne juurdepääs Ühendkuningriigi uimastikaubanduse turule.

Eelmistel aastal vahistati 140 Albaania gangsterit. Riiklik kriminaalamet usub, et just narkojõukude omavahelised arveteklaarimised on põhjus, miks tänavu on olnud linnapildis kümneid surmaga lõppenud tulistamisi ja pussitamisi.