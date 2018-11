California metsapõleng võttis elu naiselt, kes ei olnud nõus ilma meigita lahkuma

Hukkunute seas on Butte maakonnas Paradise’is elanud naine, kes ei täitnud evakuatsioonikäsku ja keeldus ilma meigita lahkumast, teatab msn.com.

Naaber läks leekide lähemale tungides kontrollima, kas naine on juba lahkunud, kuid ei olnud. Ta kutsus naist endaga kaasa, kuid naine keeldus.

«Ta tegi endale meiki ja ütles, et ta ei lahku kodust enne, kui ideaalne välja näeb. Minu andmetel jäi ta tulelõksu,» lausus tulest eluga pääsenud, kuid anonüümseks jääda soovinud naaber hiljem meediale.

Mees lisas, et ta lahkus siis, kui leegid olid juba nende maju haaramas ja ta pidi sõitma läbi tule.

Paradise’ist pääses samuti eluga medõde Nichole Jolly, kes põgenedes kaotas kontakti oma abikaasaga ja ta ei tea, kas ta mees on elus.

California võimude andmetel on tulest haaratud 635 ruutkilomeetri suurune ala ja tulega võitleb üle 8000 tuletõrjuja.

Põleng on kõige võimsam California põhjaosas Butte’i maakonnas, kuid põlenguala on ka Lõuna-Californias Malibus, kus tuleroaks on langenud kuulsate ja rikaste villad.