Kõrv peale! Naised köögis lasid isadepäeva puhul välja meestevaatamise laulu

Neljaliikmeline ansambel tõdes Facebookis, et kuigi on palju tuntud laule, kus mehed vaatavad naisi, näiteks «Miniseelik» või «Pretty Woman», pole naistel vastukaaluks suurt midagi pakkuda. «Aga meie tegime meestevaatamise laulu,» andis bänd teada.

«Eesti suvede kirevaim kohtumiskoht on teatavasti Laulupidu ning kõige toredam oli meil seal vaadata just väikeste lastega mehi. Beebiga võib printsiks saada ka möödund kooliaja kõige lootusetum nohik või punkar. Igaüks on isa isemoodi,» kirjeldati uue laulu sünnilugu.