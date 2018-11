Käisin Saku suurhallis ka reedel, päev enne suurt õhtut. Vaatasin, kuidas NOËP tühjale saalile esineb. «Laulge kaasa, ma ei kuule!» Võiks arvata, et kümnetele tuhandetele pealtvaatajatele mõeldud kontsertsõu peaproov, mida kuulab tühjas saalis vaid üksik helimees, on nukravõitu vaatepilt, kuid tol päeval suurhallis mul sellist mõtet ei tekkinud.

Winny Puhh esinemas tänavusel MyHits Awardsil Saku suurhallis. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Näole tekkis vaid naeratus ja tohutu soov jagada seda vägevat etteastet, mis mu silme ees esimest korda kuju võttis, tuhandete teiste popmuusikasõpradega. Jagatud rõõm on kahekordne, või kuidas nad ütlevad. Ega ma ilmselt muidu maailma esimesele MyHits Awardsile kibelenud olekski.

MyHits Awardsi sihtgrupp on umbes 8–15-aastased, kuulsin kedagi ütlemas. Need, kelle elu keerleb juutuuberite ümber; kelle päevad mööduvad Instagrami skrollides. Võib-olla on sel isegi tõepõhi all, kuid väita, et auhinnagala, kus jagatakse auhindu aasta artistile, muusikavideole ja festivalile, ning kontsertsõu, kus esinevad Alma, Winny Puhh ja Genka, võib huvi pakkuda vaid eelteismelistele, on küllalt kitsarinnaline.

Genka ja Evelin «Elastiknaine» Võigemast esinemas MyHits Awardsil. FOTO: Konstantin Sednev

Kontserti ja head muusikat saab nautida igas vanuses muusikasõber, isegi kui juutuuberite ja mõminaräpi maailm isiklikult kaugeks jääb. Ei tule ilmselt üllatusena, et ka siinkirjutaja pole enam 12 ega veeda oma päevi Hensugusta videoid vaadates.

Auhindu jagati kümnes kategoorias, pooled neist otseselt muusika eest. Võitjad selgusid ülieduka rahvahääletuse tulemusena, hääli anti pea 190 000. Võib-olla vajaks sedavõrd suurejooneline auhinnagala ka üht-kaht žüriiauhinda, et tunnustatud saaksid ka need, kes heast tööst hoolimata laiemal publikul kahe silma vahele võivad jääda? Kuid selge on see, et ühismeedia maailmas otsustavad edu üle publiku silmapaarid, mitte kriitikud või komisjon.

NOËP esinemas MyHits Awardsil. FOTO: Konstantin Sednev

Ja pole vast mõtet hakata üles lugema neid kordi, kui «Eesti laulult» on just selle kõiketeadva žürii tõttu mõni publiku lemmikutest lõplikust konkurentsist välja pidanud jääma. Ehk on vahelduseks täitsa hea, et meil on nüüd üks konkurss, kus vastutajad on ainult rahvas.

Ja ega need auhinnad tegelikult valesse kohta läinud. Tõsi küll, parima Insta-artisti auhinna oleksin ma andnud hoopis Liis Lemsalule (õigemini tema imearmsale kassile, kes lauljatari Instagramis pidevalt figureerib), aga millegi muu üle nuriseda pole. Kui ikka Nublu nime välja hõigates on saalis sedavõrd vali kisa, nagu oleksid Winny Puhhi kontserdi ajal surunud kõrva vastu kõlarit, on preemia antud õigele mehele.

Endise SoundCloudi räppari tähelend on fenomenaalne, see vajab igakülgset tunnustamist, ja kui MyHits Awardsilt midagi üldse puudu oli, siis oligi see Nublu esinemine. Mees hoiab oma eksklusiivsusest ja salapärast kümne küünega kinni ja ega talle seda pahaks saa panna.

Eksklusiivsust ja salapära taotleva Nublu eest võttis ühe auhinna vastu mees, kes meenutas väga Jaan «Orelipoiss» Pehki. FOTO: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics